В США четыре человека погибли при крушении одномоторного самолета

Одномоторный самолет потерпел крушение близ города Андерсон в американском штате Индиана, четыре человека погибли. Об этом пишет Newsweek, ссылаясь на местное управление шерифа.

По данным портала, самолет вылетел 6 сентября примерно в 06:45 (14:45 мск) из аэропорта Форт-Доджа, штат Айова. Судно должно было приземлиться в Андерсоне около 10:00 (18:00 по Москве), однако самолет упал в кукурузном поле.

Федеральная авиационная администрация (FAA) Соединенных Штатов подтвердила, что на борту воздушного судна находились четыре человека, все они погибли.

Причины крушения устанавливаются.

Ранее в Индии разбился истребитель ВВС страны МиГ-29, авиакатастрофа произошла из-за технической неисправности.

