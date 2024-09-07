В США четыре человека погибли при крушении одномоторного самолета
Одномоторный самолет потерпел крушение близ города Андерсон в американском штате Индиана, четыре человека погибли. Об этом пишет Newsweek, ссылаясь на местное управление шерифа.
По данным портала, самолет вылетел 6 сентября примерно в 06:45 (14:45 мск) из аэропорта Форт-Доджа, штат Айова. Судно должно было приземлиться в Андерсоне около 10:00 (18:00 по Москве), однако самолет упал в кукурузном поле.
Федеральная авиационная администрация (FAA) Соединенных Штатов подтвердила, что на борту воздушного судна находились четыре человека, все они погибли.
Причины крушения устанавливаются.
Ранее в Индии разбился истребитель ВВС страны МиГ-29, авиакатастрофа произошла из-за технической неисправности.
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