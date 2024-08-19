Прокуратура Москвы предупредила о мошенниках под видом медработников

Телефонные мошенники начали представляться сотрудниками единой медицинской системы и похищать средства под предлогом изменения данных о пациенте. Об этом предупредила прокуратура Москвы. По ее данным, злоумышленники просят установить сторонние приложения, с помощью которых получают доступ к устройству жертвы, после чего оформляют на нее кредиты и похищают денежные средства.

Подозрительные скидки: Маркетплейсы рассказали, как распознать мошенников

Мошенники общаются через мессенджеры, представляются медработниками, заявляя, что в медкарте устаревшие данные. Таким образом с карты пострадавшего мужчины перевели более 1,3 млн руб. А пожилая женщина, получившая звонок якобы из ЕМИАС, после скачивания приложения лишилась более 1 млн руб.

В банках ранее назвали пять стоп-слов и фраз, которые используют мошенники.



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ПрокуратураМошенники

Горячие новости

Все новости

партнеры