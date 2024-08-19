Прокуратура Москвы предупредила о мошенниках под видом медработников

Мошенники общаются через мессенджеры, представляются медработниками, заявляя, что в медкарте устаревшие данные. Таким образом с карты пострадавшего мужчины перевели более 1,3 млн руб. А пожилая женщина, получившая звонок якобы из ЕМИАС, после скачивания приложения лишилась более 1 млн руб.

В банках ранее назвали пять стоп-слов и фраз, которые используют мошенники.







