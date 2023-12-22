Прокуратура Кубани заявила о причастности Украины к теракту в Армавире
Попытку отравления выпускников военного училища в Краснодарском крае предприняли, в том числе, сотрудники государственных органов Украины, сообщает ТАСС.
В прокуратуре Кубани напомнили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «теракт».
По данным ведомства, фигурант купил около 200 флаконов препарата «Кордиамин», который применяется при шоковых состояниях, отравлениях лекарствами или наркотиками, а также при угнетении дыхания.
Также им были приобретены 76 бутылок с этикетками виски Jameson, 40 бутылок с этикетками коньяка «Кочари», а также торт. С помощью шприца он ввёл в них «Кордиамин», после чего доставил продукты в ресторан «Царская охота» с целью отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища.
Ранее по подозрению в причастности к попытке отравить 77 российских лётчиков был арестован 33-летний уроженец Мелитополя, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru