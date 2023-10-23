Рогов: агент ГУР пытался отравить российских летчиков тортом в Армавире

Агент Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины пытался отравить 77 российских летчиков в Армавире, написал в своем Telegram-канале глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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Инцидент произошел во время празднования очередной годовщины выпуска из Армавирского авиационного училища. В доставленных на мероприятие торте и виски содержался яд, рассказал Рогов.

После доставки курьер уехал из Армавира и пытался купить билет на самолет. Доставщика задержали. Им оказался уроженец Запорожской области.

Агент ГУР сознался в преступлении. Оперативники выявляют других диверсантов, отметил Рогов.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) 19 октября задержали в Запорожской области гражданина Украины, готовившего подрыв российской военной колонны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ОтравлениеЛетчикиУкраина

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