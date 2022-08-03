Профсоюз журналистов оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил РФ
Таганский суд Москвы оштрафовал профсоюз журналистов и работников СМИ за дискредитацию Вооружённых сил России, сообщает NEWS.ru.
В профсоюзе отметили, что за публикации на сайте двух текстов о происходящем на Украине объединению был назначен максимальный штраф по статье КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ» - 500 тысяч рублей.
Адвокат Максим Крупский заявил, что обвинение требовало привлечь профсоюз к ответственности «за распространение идей, связанных с негативным отношением к проводимой РФ специальной военной операции на территории Украины».
«Таким образом, организация фактически привлечена к ответственности за реализацию своего конституционного права на свободу слова», — подчеркнул юрист, представляющий интересы профсоюза в суде.
Ранее адвокат Егор Солунин, представляющий интересы депутата Новосибирского горсовета Хельги Пироговой, заявил, что на женщину был составлен протокол о дискредитации российской армии, пишут «Известия».
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