СМИ: Комика Данилу Поперечного заподозрили в дискредитации армии

Полиция проверит комика Данилу Поперечного на предмет дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, некий гражданин пожаловался правоохранителям, что Поперечный неоднократно негативно высказывался в соцсетях о специальной военной операции РФ на Украине.

Полицейские начали проверку по факту заявления, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФПроверкаПолиция
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