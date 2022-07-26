СМИ: Комика Данилу Поперечного заподозрили в дискредитации армии
26 июля 202210:33
Полиция проверит комика Данилу Поперечного на предмет дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, некий гражданин пожаловался правоохранителям, что Поперечный неоднократно негативно высказывался в соцсетях о специальной военной операции РФ на Украине.
Полицейские начали проверку по факту заявления, пишет Ura.ru.
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26 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru