В Чечне признали избиение сжегшего Коран волгоградца сыном Кадырова
Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечня Ахмед Дудаев признал, что 15-летний сын Рамзана Кадыров Адам избил в следственном изоляторе жителя Волгограда Никиту Журавеля, сжегшего Коран. Видео с заявлением главы ведомства опубликовал Telegram-канал Baza.
Омбудсмен Чечни Мансур Салатаев сообщил, что встреча Рамзана Кадырова с Журавелем состоялась по просьбе последнего. Вместе с главой Чечни был его сын Адам.
«Когда Адам Кадыров и Никита Журавель остались наедине, он избил его», - сказал Дудаев.
Министр отметил, что Россия является правовым государством, но при этом есть религиозные чувства и обычаи. Журавеля чиновник назвал «сатанистом» ,который посягнул на чувства миллиардов мусульман по всему миру и внутри страны.
Журавеля задержали 22 мая после появления на одном из украинских сайтов видео, на котором он сжигает Коран возле главной мечети Волгограда. По данным следствия, юноша сделал это по заказу украинских спецслужб за 10 тысяч рублей. Свою вину он признал и извинился за поступок, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru