Кадыров описал Собчак ситуацию с избиением Журавеля
Глава Чечни Рамзан Кадыров позвонил по видеосвязи журналистке Ксении Собчак и описал ей ситуацию с избиением Никиты Журавеля, который сжёг Коран.
Собчак приводит слова Кадырова в пересказе, так как разговор не записывался.
Глава Чечни сообщил, что пришел в СИЗО со своим сыном Адамом, так как обвиняемый захотел поговорить с ним лично и принять ислам. Глава Чечни ответил, что Журавель «шайтан и хочет спасти свою шкуру». Когда Кадыров вышел из кабинета, то не заметил, как там остался его сын.
«Он у меня вообще сам себе на уме. Потом услышал крики, послал охранника своего разнимать их. Адам самостоятельный, темпераментный», — заявил Кадыров.
Глава Чечни предложил Собчак написать на него заявление и подчеркнул, что «если суд решит, что Адам виновен, значит, он понесет наказание по всей строгости закона».
Ранее Кадыров опубликовал в соцсетях видео, на котором его сын Адам избивает обвиняемого в поджоге Корана Никиту Журавеля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Белый дом: у США хватит средств на поставки оружия Киеву только на пару недель
- «Энергично ел орешки»: Собчак заверила, что Кадыров здоров
- Кадыров описал Собчак ситуацию с избиением Журавеля
- «Про семью нельзя»: Кадыров сделал предупреждение Собчак
- В Дагестане задержали стрелявшего по воротам церкви мужчину
- СМИ: в России рухнули биржевые цены на топливо
- ПВО сбила два украинских беспилотника над Курской областью
- В украинском Николаеве произошла серия взрывов
- При взрыве на заправке в Нагорном Карабахе пострадали более 200 человек
- Бербок признала, что ФРГ поставляла Украине неработающую технику
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru