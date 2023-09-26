Кадыров описал Собчак ситуацию с избиением Журавеля

Глава Чечни Рамзан Кадыров позвонил по видеосвязи журналистке Ксении Собчак и описал ей ситуацию с избиением Никиты Журавеля, который сжёг Коран.

Собчак приводит слова Кадырова в пересказе, так как разговор не записывался.

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Глава Чечни сообщил, что пришел в СИЗО со своим сыном Адамом, так как обвиняемый захотел поговорить с ним лично и принять ислам. Глава Чечни ответил, что Журавель «шайтан и хочет спасти свою шкуру». Когда Кадыров вышел из кабинета, то не заметил, как там остался его сын.

«Он у меня вообще сам себе на уме. Потом услышал крики, послал охранника своего разнимать их. Адам самостоятельный, темпераментный», — заявил Кадыров.

Глава Чечни предложил Собчак написать на него заявление и подчеркнул, что «если суд решит, что Адам виновен, значит, он понесет наказание по всей строгости закона».

Ранее Кадыров опубликовал в соцсетях видео, на котором его сын Адам избивает обвиняемого в поджоге Корана Никиту Журавеля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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