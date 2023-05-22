Задержанный за сожжение Корана в Волгограде извинился за свой поступок
Никита Журавель, который сжег Коран в Волгограде, перед началом заседания суда по избранию меры пресечения принес извинения «всем мусульманам мира», сообщает РИА Новости.
Он назвал свой поступок очень плохим и отметил, что ему очень стыдно.
«Я прошу прощения у всех мусульман. Мой поступок был очень плохим. Мне очень стыдно перед всеми мусульманами мира», - сказал мужчина, в отношении которого заведено дело по статье об оскорблении чувств верующих.
Ранее Журавель признался, что сжег Коран по указанию украинских спецслужб за 10 тысяч рублей, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru