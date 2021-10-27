Приостановлен разбор завалов после взрыва газа в доме в Набережных Челнах

Спасатели приостановили разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах, сообщает телеканал «360».

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Это связано с наступлением темного времени суток. Работы на месте происшествия будут продолжены утром 27 октября. Кроме того, спасателям нужно восстановиться. Они работали на месте взрыва около суток. Исполком города организовал для сотрудников МЧС бесплатное горячее питание. 27 октября планируется техническое обследование квартир 10-го и 12-го подъездов. По их результатам будет дано заключение, безопасно ли в них находиться или нет.

Ранее в жилом доме в Набережных челнах произошёл взрыв газовоздушной смеси, один человек погиб, пострадали ещё пятеро, в том числе двое детей.

Заместитель главы комитета Госдумы по ЖКХ Александр Аксененко из фракции «Справедливая Россия — За Правду» заявил, что необходимо ввести обязательную установку в квартирах датчиков утечки газа.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Взрыв Газа
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