Пострадавшая при взрыве в Набережных Челнах девушка умерла
25 октября 202123:18
Пострадавшая девушка при взрыве в жилом доме в Набережных Челнах умерла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городские власти.
Отмечается что девушка выведена из состояния клинической смерти и после ее состояние оценивалось как крайне тяжелое. Пострадавшая находилась в операционной.
Взрыв бытового газа, произошедший в понедельник, разрушил шесть квартир на четвертом и пятом этажах дома в Набережных Челнах. Без крова остались 14 человек, всего 32 человека.
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25 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru