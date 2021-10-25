Пострадавшая при взрыве в Набережных Челнах девушка умерла

Пострадавшая девушка при взрыве в жилом доме в Набережных Челнах умерла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городские власти.

Отмечается что девушка выведена из состояния клинической смерти и после ее состояние оценивалось как крайне тяжелое. Пострадавшая находилась в операционной.

Взрыв бытового газа, произошедший в понедельник, разрушил шесть квартир на четвертом и пятом этажах дома в Набережных Челнах. Без крова остались 14 человек, всего 32 человека.