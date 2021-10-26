Депутат Госдумы призвал к обязательной установке в домах датчиков утечки газа
Заместитель главы комитета Госдумы по ЖКХ Александр Аксененко из фракции «Справедливая Россия - За Правду» заявил, что необходимо ввести обязательную установку в квартирах датчиков утечки газа, сообщает РИА Новости.
По его словам, датчики необходимы, поскольку часто утечки, приводящие к взрывам в жилых домах - это следствие человеческого фактора.
Депутат напомнил, что ещё в 2019 году фракция «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект об установке автоматизированных датчиков контроля.
«Наша фракция давно говорит об этом. Нужно ввести обязательную установку датчиков утечки газа, за счёт фонда капитального ремонта - это не должно ложиться на плечи незащищенных слоёв населения», - подчеркнул Аксененко.
Ранее в жилом доме в Набережных челнах произошёл взрыве газовоздушной смеси, один человек погиб, пострадали ещё пятеро, в том числе двое детей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru