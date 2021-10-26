СК РФ назвал возможные причины взрыва газа в Набережных Челнах

«Следствие рассматривает несколько версий произошедшего: хлопок газовоздушной смеси мог произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению либо неосторожных действий, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования. В настоящее время все версии проверяются», — сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что 70-летний владелец квартиры, в которой зафиксировали эпицентр хлопка, злоупотреблял спиртным и состоял на учете у нарколога. Мужчина в 2010 году отказался от газоснабжения, на подходящий к плите газопровод была установлена заглушка.

Напомним, взрыв в пятиэтажке в Набережных Челнах произошел накануне вечером. В результате ЧП были частично разрушены перекрытия дома. Пострадали пять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, отмечает RT. Одна из пострадавших скончалась в больнице, пишет «Свободная пресса».

