СК РФ назвал возможные причины взрыва газа в Набережных Челнах

Следственный комитет России назвал версии взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах.

«Отлетали обломки стен». Что известно о взрыве в жилом доме в Набережных Челнах

«Следствие рассматривает несколько версий произошедшего: хлопок газовоздушной смеси мог произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению либо неосторожных действий, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования. В настоящее время все версии проверяются», — сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что 70-летний владелец квартиры, в которой зафиксировали эпицентр хлопка, злоупотреблял спиртным и состоял на учете у нарколога. Мужчина в 2010 году отказался от газоснабжения, на подходящий к плите газопровод была установлена заглушка.

Напомним, взрыв в пятиэтажке в Набережных Челнах произошел накануне вечером. В результате ЧП были частично разрушены перекрытия дома. Пострадали пять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, отмечает RT. Одна из пострадавших скончалась в больнице, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
ТЕГИ:ТатарстанВзрыв ГазаСледственный Комитет Рф
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