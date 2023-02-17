Пригожин заявил о гибели четырех финнов из ЧВК «Вагнер»

По его словам, четыре финна погибли, один пропал без вести. Он может быть в плену у украинцев, полагает бизнесмен.

Пригожин уточнил, что остальные 15 военнослужащих из Финляндии продолжают воевать в составе ЧВК.

Финны сражаются в составе британского батальона «Вагнера», сообщал бизнесмен. По его словам, группой командует бывший генерал Корпуса морской пехоты США.

Американского наемника Питера Рида убили украинские военнослужащие, заявил ранее Пригожин. По его словам, ЧВК «Вагнер» не причастна к убийству гражданина США, передает НСН.

