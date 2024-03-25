Пригожин высказался о реакции иностранных звезд на теракт в «Крокусе»

По словам Пригожина, на сцене концертного зала проходили выступления многих звезд мировой величины. «Почему они не выкладывают ничего? Почему они вместе с нами не скорбят? Или они все по политическим мотивам, по двойным стандартам?» — возмутился продюсер.

Пригожин назвал «Крокус Сити Холл» вторым домом для себя и для своей жены, певицы Валерии. Он также заявил, что это была самая удобная концертная площадка, и положительно оценил охрану и фейсконтроль в зале.

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта, в результате нападения террористов и начавшегося впоследствии пожара погибли 144 человека.

Ранее член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД РФ, профессор Государственного университета управления Владимир Волох заявил, что заказчиками теракта в «Крокус Сити Холле» могли быть США и Великобритания, организатором могла выступить Украина.

