«Нашли подонка!»: Пригожин рассказал, как таксист в Стамбуле «кинул» его на $13 тысяч
Иосиф Пригожин признался НСН, что оперативная работа турецких полицейских помогла ему вернуть деньги, похищенные у него за границей.
Туристам в Турции необходимо быть бдительными, заявил НСН едва не потерявший огромную сумму денег из-за стамбульского мошенника-таксиста музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
О том, что известного российского продюсера и его супругу, певицу Валерию, «развели» на 12 тысяч долларов, написал Telegram-канал Mash. Пригожин рассказал НСН подробности происшествия, назвав сумму поточнее и побольше.
«Мы с Валерией столкнулись с этим в первый раз, я даже не ожидал. Я пытался расплатиться наличными, но водитель сказал, что они якобы старые. Когда я прикладывал карточку, SMS приходили на другой телефон, а чек не выходил. Я не привык к стамбульскому сервису, хотя там отличные отели и шикарный менеджмент. Хорошо, что начальник службы безопасности отеля включился в процесс, помог нам, полиция оперативно сработала. Повезло, что мы публичные люди, нас узнали. А еще хорошо, что я успел сфотографировать номер уезжающего таксиста, услугами которого мы так и не воспользовались. Нас "обманули" (в оригинале другое слово - прим. НСН) на 13 тысяч 200. Водитель увидел, что мы туристы, к тому же русские, и решил нас обмануть, так что надо быть аккуратнее. Мне дали номер, по которому надо было позвонить и пожаловаться, но я не стал этого делать. Мы написали заявление в полицию, этого подонка нашли и привезли, и он вернул деньги наличными», — сказал Пригожин.
Собеседник НСН добавил, что инцидент не испортил ему отдых в Турции.
«Отдых это не омрачило. Мы получили очередной урок, вот и все. Я очень люблю Турцию. Мы с Валерией бываем в Бодруме, в Стамбуле, в Анталии. Там много всего интересного, хороший климат, вкусная еда, это историческое красивое место. Кроме того, я люблю фильмы об истории Османской империи. Я и моя супруга любим путешествовать, узнавать что-то новое, историческое, событийное. Но я не знал, что тамошние таксисты такие “каталы”, нужно быть осторожнее, всегда фотографировать номер машины и жетон», — подытожил он.
Ранее народная артистка РСФСР Наталья Фатеева обвинила свою домработницу в краже сбережений.
