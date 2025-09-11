«Мы с Валерией столкнулись с этим в первый раз, я даже не ожидал. Я пытался расплатиться наличными, но водитель сказал, что они якобы старые. Когда я прикладывал карточку, SMS приходили на другой телефон, а чек не выходил. Я не привык к стамбульскому сервису, хотя там отличные отели и шикарный менеджмент. Хорошо, что начальник службы безопасности отеля включился в процесс, помог нам, полиция оперативно сработала. Повезло, что мы публичные люди, нас узнали. А еще хорошо, что я успел сфотографировать номер уезжающего таксиста, услугами которого мы так и не воспользовались. Нас "обманули" (в оригинале другое слово - прим. НСН) на 13 тысяч 200. Водитель увидел, что мы туристы, к тому же русские, и решил нас обмануть, так что надо быть аккуратнее. Мне дали номер, по которому надо было позвонить и пожаловаться, но я не стал этого делать. Мы написали заявление в полицию, этого подонка нашли и привезли, и он вернул деньги наличными», — сказал Пригожин.

Собеседник НСН добавил, что инцидент не испортил ему отдых в Турции.

«Отдых это не омрачило. Мы получили очередной урок, вот и все. Я очень люблю Турцию. Мы с Валерией бываем в Бодруме, в Стамбуле, в Анталии. Там много всего интересного, хороший климат, вкусная еда, это историческое красивое место. Кроме того, я люблю фильмы об истории Османской империи. Я и моя супруга любим путешествовать, узнавать что-то новое, историческое, событийное. Но я не знал, что тамошние таксисты такие “каталы”, нужно быть осторожнее, всегда фотографировать номер машины и жетон», — подытожил он.

