Актриса Фатеева обвинила домработницу в краже

По словам актрисы, из-за проблем с ногами она редко выходит из дома, поэтому поручила домработнице снять деньги со счета в банке. На следующий день Фатеева решила самостоятельно добраться до банка для смены пин-кода, однако узнала, что помощница по хозяйству без ее ведома сняла с карты 40 тысяч рублей.

«Она придумала версию, что это я сказала снять ей деньги для меня. Когда я ответила, что не просила ее об этом, она сказала: "Вам голову надо лечить. Вы ничего не помните. Идите в больницу"», — пожаловалась 90-летняя знаменитость. .

Актриса добавила, что помощница по хозяйству украла находившиеся у нее дома 30 тысяч рублей, после чего вызвала такси и уехала.

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