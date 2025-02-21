Актриса Фатеева обвинила домработницу в краже
Народная артистка РСФСР Наталья Фатеева в эфире программы «Малахов» на телеканале «Россия 1» обвинила свою домработницу в краже сбережений.
По словам актрисы, из-за проблем с ногами она редко выходит из дома, поэтому поручила домработнице снять деньги со счета в банке. На следующий день Фатеева решила самостоятельно добраться до банка для смены пин-кода, однако узнала, что помощница по хозяйству без ее ведома сняла с карты 40 тысяч рублей.
«Она придумала версию, что это я сказала снять ей деньги для меня. Когда я ответила, что не просила ее об этом, она сказала: "Вам голову надо лечить. Вы ничего не помните. Идите в больницу"», — пожаловалась 90-летняя знаменитость. .
Актриса добавила, что помощница по хозяйству украла находившиеся у нее дома 30 тысяч рублей, после чего вызвала такси и уехала.
Ранее звезду фильма «Москва слезам не верит», актрису Раису Рязанову обманули мошенники. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: В Кремле не планируют специальных мероприятий в годовщину начала СВО
- Слава и письмо из рехаба: Вышел фильм о лидере группы «Три дня дождя»
- На Кубани демонтаж танкера «Волгонефть-239» выполнили на 50%
- Актриса Фатеева обвинила домработницу в краже
- СМИ: В порту Новороссийска столкнулись два судна
- Хинштейн: ВСУ обстреляли сельсовет села Козино
- Шольц: До прекращения огня на Украине еще далеко
- Цыпкин допустил, что российскую фантастику от советской отличает пессимизм
- Песков опроверг якобы требование РФ о выводе войск НАТО из Восточной Европы
- Роспотребнадзор: Ситуация по метапневмовирусной инфекции остается стабильной в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru