СМИ: Актриса Раиса Рязанова стала жертвой мошенников
Звезду фильма «Москва слезам не верит», актрису Раису Рязанову обманули мошенники, сообщил Telegram-канал SHOT.
Сообщается, что знаменитости позвонила некая девушка, представившаяся помощницей представителей власти, и заявила актрисе, что с ней в скором времени должны связаться. Впоследствии по телефону Рязановой сообщили, что она якобы попала в перечень спонсировавших ВСУ людей.
По словам лжесотрудник ФСБ, который общался с артисткой, с ее банковских счетов были списаны 30 млн рублей, которые якобы были переведены находящемуся в рядах ВСУ экс-сотруднику ФСБ Илье Богданову (внесен в перечень террористов и экстремистов).
Злоумышленники заявили, что в доказательство своей невиновности должна снять со своего счета четыре миллиона рублей и передать их «сотрудникам ФСБ». Выполнив требования аферистов, Рязанова поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась с заявлением в правоохранительные органы.
Ранее старший аналитик Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Мария Синицына заявила, что злоумышленники на распродажах ноября похитили у россиян 30,1 млн рублей с помощью фейковых лотерей и розыгрышей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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