СМИ: Актриса Раиса Рязанова стала жертвой мошенников

Звезду фильма «Москва слезам не верит», актрису Раису Рязанову обманули мошенники, сообщил Telegram-канал SHOT.

Сообщается, что знаменитости позвонила некая девушка, представившаяся помощницей представителей власти, и заявила актрисе, что с ней в скором времени должны связаться. Впоследствии по телефону Рязановой сообщили, что она якобы попала в перечень спонсировавших ВСУ людей.

Россиян предупредили о новой схеме мошенников со взломом аккаунта на «Госуслугах»

По словам лжесотрудник ФСБ, который общался с артисткой, с ее банковских счетов были списаны 30 млн рублей, которые якобы были переведены находящемуся в рядах ВСУ экс-сотруднику ФСБ Илье Богданову (внесен в перечень террористов и экстремистов).

Злоумышленники заявили, что в доказательство своей невиновности должна снять со своего счета четыре миллиона рублей и передать их «сотрудникам ФСБ». Выполнив требования аферистов, Рязанова поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Ранее старший аналитик Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Мария Синицына заявила, что злоумышленники на распродажах ноября похитили у россиян 30,1 млн рублей с помощью фейковых лотерей и розыгрышей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ПроисшествияПреступленияМошенникиАктриса

Горячие новости

Все новости

партнеры