Пригожин поддержал восстановление «Крокус Сити Холла» после теракта

По его словам, «Крокус» уникален благодаря своему масштабу и транспортной доступности. Медиаменеджер назвал утрату концертной площадки «большой потерей и для зрителей, и для артистов».

Пригожин также подчеркнул, что восстановление «Крокуса» не идет вразрез с моральными принципами. «Весь мир построен на костях. Давайте тогда вообще снесем все города, и мы под каждым участком земли можем найти какие-нибудь останки», — заявил продюсер, добавив, что в память о погибших было бы правильно установить мемориальную доску.

Ранее Пригожин заявил, что артисты, покинувшие Россию, не должны молчать о теракте в «Крокус Сити Холле».

