Пригожин призвал уехавших из РФ артистов не молчать о теракте «Крокусе»
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артисты, покинувшие Россию, не должны молчать о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».
«Мне не нравится та ненависть по отношению к своей родине и народу, с которыми они жили и ели один кусок хлеба», - сказал он в беседе с NEWS.ru.
Как напомнил продюсер, пост с соболезнованиями ранее выложил Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов). По мнению Пригожина, аналогично следовало бы поступить также его супруге певице Алле Пугачевой и лидеру рок-группы «Машина времени» Андрею Макаревичу (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), поскольку в текущей ситуации важно продемонстрировать поддержку обычных людей и выразить солидарность.
Ранее сообщалось, что певец Shaman (Ярослав Дронов) перевел 5 миллионов рублей на помощь пострадавшим в ходе теракта в «Крокус Сити Холл». Певица Анна Асти (Анна Дзюба) со своей стороны сообщила, что ее фонд «Феникс» перевел «Российскому Красному Кресту» 1 миллион рублей на помощь семьям погибших и пострадавших, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны России: При разминировании Авдеевки использовали роботы «Уран-6»
- Шойгу назвал полной глупостью слухи о дополнительной мобилизации в России
- Бортников призвал признать СБУ террористической организацией
- Путин призвал максимально сократить число проверок бизнеса
- Бортников: Украина осуществляла подготовку боевиков на Ближнем Востоке
- В России выросло количество совершенных мигрантами преступлений
- Пригожин призвал уехавших из РФ артистов не молчать о теракте «Крокусе»
- Родственникам погибших в «Крокус Сити Холле» выплатят по три млн рублей
- Собранную в Омске ракету «Ангара-А5» запустят в апреле
- Дверь из «Титаника» Кэмерона продали за почти 720 тысяч долларов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru