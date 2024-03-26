Пригожин призвал уехавших из РФ артистов не молчать о теракте «Крокусе»

Как напомнил продюсер, пост с соболезнованиями ранее выложил Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов). По мнению Пригожина, аналогично следовало бы поступить также его супруге певице Алле Пугачевой и лидеру рок-группы «Машина времени» Андрею Макаревичу (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), поскольку в текущей ситуации важно продемонстрировать поддержку обычных людей и выразить солидарность.

Ранее сообщалось, что певец Shaman (Ярослав Дронов) перевел 5 миллионов рублей на помощь пострадавшим в ходе теракта в «Крокус Сити Холл». Певица Анна Асти (Анна Дзюба) со своей стороны сообщила, что ее фонд «Феникс» перевел «Российскому Красному Кресту» 1 миллион рублей на помощь семьям погибших и пострадавших, передает «Радиоточка НСН».

