Пригородные поезда по Крымскому мосту возобновят движение 9 октября

«В 19.00 также полностью будет восстановлено пригородное пассажирское сообщение по данному участку».

Также, по данным Минтранса, «восстановлено движение по сигналам в обоих направлениях», а для уборки цистерн организованы технологические окна с 7:30.

Ранее, вечером 8 октября, два поезда из Севастополя и Симферополя отправились в Москву и Санкт-Петербург после взрыва, произошедшего утром в субботу на Крымском мосту. Об этом сообщается в Telegram-канале компании-перевозчика «Гранд экспресс сервис».

