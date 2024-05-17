Причиной взрыва в Петербурге стала детонация боеприпаса

На территории Академии связи имени Буденного в Петербурге произвольно сдетонировал 76-мм боеприпас времен Великой Отечественной войны, все пострадавшие были доставлены в медучреждение Минобороны РФ. Об этом сообщила пресс-служба Ленинградского военного округа.

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Отмечается, что для выяснения обстоятельств и причин случившегося на месте происшествия работают представители командования Ленинградского военного округа. Согласно данным, при взрыве пострадали семь военных.

Ранее сообщалось, что в Академии связи имени Буденного на Тихорецком проспекте произошел взрыв. Отмечалось, что она якобы была атакована беспилотником, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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