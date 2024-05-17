Причиной взрыва в Петербурге стала детонация боеприпаса
На территории Академии связи имени Буденного в Петербурге произвольно сдетонировал 76-мм боеприпас времен Великой Отечественной войны, все пострадавшие были доставлены в медучреждение Минобороны РФ. Об этом сообщила пресс-служба Ленинградского военного округа.
Отмечается, что для выяснения обстоятельств и причин случившегося на месте происшествия работают представители командования Ленинградского военного округа. Согласно данным, при взрыве пострадали семь военных.
Ранее сообщалось, что в Академии связи имени Буденного на Тихорецком проспекте произошел взрыв. Отмечалось, что она якобы была атакована беспилотником, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru