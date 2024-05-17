СМИ: Семь человек пострадали при взрыве в петербургской академии

В академии связи имени Буденного на Тихорецком проспекте в Петербурге произошел взрыв, предварительно она была атакована беспилотником. Об этом сообщил Telegram-канал «Baza».

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Согласно данным, в результате пострадали семь человек. Отмечается, что двое из них находятся в тяжелом состоянии, один из них – в реанимации. На месте ЧП работают оперативные службы города.

По другой версии Telegram-каналов, в здании мог взорваться учебный боеприпас. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Ранее сообщалось, что трансформатор на электроподстанции был поврежден в результате атаки беспилотников накануне ночью в Новороссийске. В результате инцидента без света остались порядка 16 тысяч человек и несколько социальных объектов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПострадавшиеСанкт-Петербург

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