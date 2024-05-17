СМИ: Семь человек пострадали при взрыве в петербургской академии
В академии связи имени Буденного на Тихорецком проспекте в Петербурге произошел взрыв, предварительно она была атакована беспилотником. Об этом сообщил Telegram-канал «Baza».
Согласно данным, в результате пострадали семь человек. Отмечается, что двое из них находятся в тяжелом состоянии, один из них – в реанимации. На месте ЧП работают оперативные службы города.
По другой версии Telegram-каналов, в здании мог взорваться учебный боеприпас. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.
Ранее сообщалось, что трансформатор на электроподстанции был поврежден в результате атаки беспилотников накануне ночью в Новороссийске. В результате инцидента без света остались порядка 16 тысяч человек и несколько социальных объектов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Причиной взрыва в Петербурге стала детонация боеприпаса
- Медведев допустил расширение санитарной зоны на Украине до границ Польши
- СМИ: Семь человек пострадали при взрыве в петербургской академии
- СМИ: Apple разрабатывает более тонкую версию iPhone
- МО РФ: ПВО над Белгородской областью уничтожила ракету «Точка-У»
- В Севастополе восстановили электроснабжение после ночной атаки ВСУ
- Депутат Бурляев призвал ввести в школах уроки целомудрия
- МИД Украины возобновит оказание консульских услуг мужчинам 18-60 лет с 18 мая
- Президент Финляндии заявил, что Украина может атаковать объекты в России
- Главного тренера «Ювентуса» уволили после победы в финале Кубка Италии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru