Два взрыва произошло на топливной базе в Ростовской области из-за атаки БПЛА
15 мая 202407:32
Два беспилотника атаковали топливную базу в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
ЧП произошло утром 15 мая в Пролетарском районе области.
«В результате атаки 2-х БПЛА на топливной базе... произошло два взрыва», — написал губернатор.
Как отметил Голубев, возгорания топлива не зафиксировано. Никто не пострадал, пишет Ura.ru.
В начале мая средства ПВО уничтожили два беспилотника недалеко от Новошахтинска и Каменска-Шахтинского в Ростовской области, напоминает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Японии заявили о рекордных темпах заражения гемолитическим стрептококком
- Минобороны: Над Крымом за ночь уничтожили десять ракет ATACMS
- Два взрыва произошло на топливной базе в Ростовской области из-за атаки БПЛА
- В Белгородской области сбили несколько воздушных целей, пострадали два человека
- Байден вновь назвал Трампа неудачником
- Путин: Украина и ее покровители не готовы к открытому диалогу
- Boeing Трампа столкнулся с другим самолетом
- Путин: Россия ставит задачу войти в четверку крупнейших экономик
- СМИ: По делу главного кадровика Минобороны провели обыски по нескольким адресам
- СМИ: Эрдоган провел экстренное заседание из-за предупреждения о перевороте
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru