Два взрыва произошло на топливной базе в Ростовской области из-за атаки БПЛА

Два беспилотника атаковали топливную базу в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

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ЧП произошло утром 15 мая в Пролетарском районе области.

«В результате атаки 2-х БПЛА на топливной базе... произошло два взрыва», — написал губернатор.

Как отметил Голубев, возгорания топлива не зафиксировано. Никто не пострадал, пишет Ura.ru.

В начале мая средства ПВО уничтожили два беспилотника недалеко от Новошахтинска и Каменска-Шахтинского в Ростовской области, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ВзрывыБеспилотникиРостовская Область

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