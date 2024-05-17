При украинском обстреле брянского села пострадали четыре дома

Четыре дома были повреждены при обстреле со стороны ВСУ села Зерново Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своих соцсетях.

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли два села в Белгородской области

По его словам, в результате украинского обстрела было нарушено энергоснабжение. Никто из мирных не пострадал.

Ранее ВСУ впервые применили при обстреле Макеевки бомбу GLSDB, сообщает RT.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:УкраинаВСУОбстрелБрянская Область

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