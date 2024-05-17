При украинском обстреле брянского села пострадали четыре дома
17 мая 202414:30
Четыре дома были повреждены при обстреле со стороны ВСУ села Зерново Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своих соцсетях.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru