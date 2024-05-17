Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли два села в Белгородской области

Украинская сторона с помощью дронов атаковала два села Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, в селе Грузском ВСУ сбросили четыре взрывчатки. В результате инцидента было повреждено два автомобиля. Никто из мирных жителей не пострадал.

В селе Веселая Лопань Белгородского района беспилотник влетел в частное жилое домовладение - в результате взрыва были повреждены хозяйственная постройка и забор.

Ранее ВСУ впервые применили при обстреле Макеевки бомбу GLSDB, сообщает RT.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:Белгородская областьОбстрелУкраинаВСУ

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