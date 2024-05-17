Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли два села в Белгородской области
17 мая 202412:51
Украинская сторона с помощью дронов атаковала два села Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в селе Грузском ВСУ сбросили четыре взрывчатки. В результате инцидента было повреждено два автомобиля. Никто из мирных жителей не пострадал.
В селе Веселая Лопань Белгородского района беспилотник влетел в частное жилое домовладение - в результате взрыва были повреждены хозяйственная постройка и забор.
Ранее ВСУ впервые применили при обстреле Макеевки бомбу GLSDB, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru