При ударе ВСУ по Белгороду были повреждены 128 квартир и 34 автомобиля

По его словам, также различные повреждения выявлены в 15 частных домовладениях и четырёх магазинах, есть разрушения на территории одного из промышленных предприятий, осколками повреждены 34 автомобиля.

Он добавил, что в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в посёлках Дубовое и Разумное, селе Репное и микрорайоне Таврово-1.

«Подомовой обход территорий продолжается», - заключил губернатор.

Ранее Гладков заявил, что в результате обстрела в Белгороде погибли шесть человек, в том числе годовалая девочка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

