При ударе ВСУ по Белгороду были повреждены 128 квартир и 34 автомобиля
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил, что в результате ударе ВСУ в Белгороде в 128 квартирах в 10 многоквартирных домах были выбиты окна.
По его словам, также различные повреждения выявлены в 15 частных домовладениях и четырёх магазинах, есть разрушения на территории одного из промышленных предприятий, осколками повреждены 34 автомобиля.
Он добавил, что в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в посёлках Дубовое и Разумное, селе Репное и микрорайоне Таврово-1.
«Подомовой обход территорий продолжается», - заключил губернатор.
Ранее Гладков заявил, что в результате обстрела в Белгороде погибли шесть человек, в том числе годовалая девочка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «От сериала к шоу»: «Яндекс Афиша» увеличила продажи билетов за год на 71%
- При ударе ВСУ по Белгороду были повреждены 128 квартир и 34 автомобиля
- МИД России выступил с осуждением обстрела Белгорода ВСУ
- Набросок Микеланджело выставили на торги всего за восемь тысяч долларов
- Возбуждено дело о хищении 670 млн рублей у МЧС для «Безопасного города»
- СМИ: Принц Гарри и Меган Маркл изменили фамилию своим детям
- ФАС признала доминирующее положение «Яндекс Такси» в России
- Курс евро поднялся выше 99 рублей
- Гладков: При обстреле Белгорода погибла годовалая девочка
- Семьи в США начинают все чаще давать своим детям препараты для похудения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru