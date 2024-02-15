При ударе ВСУ по Белгороду были повреждены 128 квартир и 34 автомобиля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил, что в результате ударе ВСУ в Белгороде в 128 квартирах в 10 многоквартирных домах были выбиты окна.

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По его словам, также различные повреждения выявлены в 15 частных домовладениях и четырёх магазинах, есть разрушения на территории одного из промышленных предприятий, осколками повреждены 34 автомобиля.

Он добавил, что в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в посёлках Дубовое и Разумное, селе Репное и микрорайоне Таврово-1.

«Подомовой обход территорий продолжается», - заключил губернатор.

Ранее Гладков заявил, что в результате обстрела в Белгороде погибли шесть человек, в том числе годовалая девочка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
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