При ударе по белгородскому поселку Ракитное погибли пять человек
25 августа 202403:06
При ударе Вооруженных сил Украины по поселку Ракитное в Белгородской области погибли пятеро мирных жителей, сообщил в Telegram губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, ранения получили 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Также повреждены 10 частных домов. Без газа остаются поселок Ракитное, села Борисполье и Новоленинское, имеются локальные повреждения на линии электропередачи.
Ранее в белгородском поселке Малиновка при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru