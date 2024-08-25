При ударе по белгородскому поселку Ракитное погибли пять человек

При ударе Вооруженных сил Украины по поселку Ракитное в Белгородской области погибли пятеро мирных жителей, сообщил в Telegram губернатор Вячеслав Гладков.

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По его словам, ранения получили 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Также повреждены 10 частных домов. Без газа остаются поселок Ракитное, села Борисполье и Новоленинское, имеются локальные повреждения на линии электропередачи.

Ранее в белгородском поселке Малиновка при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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