В белгородском поселке Малиновка при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина
Мужчина пострадал при атаке украинского беспилотника в белгородском поселке Малиновка. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Пострадавшего с проникающим осколочным ранением левого межреберья и слепым осколочным ранением бедра бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу», — написал губернатор в Telegram-канале.
Кроме того, Гладков сообщил, что в поселке из-за сброса взрывного устройства с дрона были выбиты окна в частном доме. Данные о последствиях атаки уточняются, власти позже проведут подомовой обход.
Ранее ВСУ обстреляли и атаковали беспилотниками пять приграничных сел в Белгородской области, никто не пострадал.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru