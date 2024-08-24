В белгородском поселке Малиновка при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина

Мужчина пострадал при атаке украинского беспилотника в белгородском поселке Малиновка. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пострадавшего с проникающим осколочным ранением левого межреберья и слепым осколочным ранением бедра бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу», — написал губернатор в Telegram-канале.

Кроме того, Гладков сообщил, что в поселке из-за сброса взрывного устройства с дрона были выбиты окна в частном доме. Данные о последствиях атаки уточняются, власти позже проведут подомовой обход.

Ранее ВСУ обстреляли и атаковали беспилотниками пять приграничных сел в Белгородской области, никто не пострадал.

