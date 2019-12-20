При стрельбе на Лубянке ранен гражданский человек

20 декабря 201900:19

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что один из пяти пострадавших в результате стрельбы на Лубянке в Москве – гражданский человек. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Петренко, пятеро пострадавших получили ранения различной тяжести. Им оказывается медицинская помощь.

Стрельбу из автомата открыл неизвестный мужчина вечером 19 декабря у здания ФСБ. В результате были тяжело ранены два сотрудника ФСБ, один из которых впоследствии скончался. Как отмечает Дни.ру, шансы спасти одного из пострадавших увеличились, благодаря тому, что во время стрельбы мимо ехала машина "скорой помощи", пострадавшего врачам передали прохожие.

Ликвидацию стрелка произвели снайперы. Ранее в распоряжении НСН появилось видео момент убийства мужчины.

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ФОТО: соцсети
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