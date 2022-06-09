СМИ: Шасси загорелось у самолета при приземлении в Сочи

В Сочи при приземлении у пассажирского самолета загорелись шасси, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По предварительным данным, ЧП произошло с пассажирским лайнером Boeing 737, следовавшим из Казани.

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Самолет успешно совершил посадку, после чего началась эвакуация пассажиров и членов экипажа.

На борту находилось около 200 человек.

Ранее 9 июня в США разбился военный самолет с ядерными материалами.

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Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
ТЕГИ:АэропортСочиBoeing 737Самолет
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