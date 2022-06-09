В США разбился военный самолет с ядерными материалами
В американской Калифорнии упал самолет ВВС США, сообщает телеканал 8newsnow.
По предварительным данным, на его борту были ядерные материалы. В результате крушения погибли четыре человека, которые находились на борту воздушного судна. Еще одного члена экипажа ищут.
Самолет разбился недалеко от города Гламис. О каких именно ядерных материалах идет речь — не уточнятся.
Ранее в Запорожской области разбился самолет Ан-26. Крушение произошло из-за тумана и низкой высоты полета.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 646 / сут.
Умерли
380 тыс.+79 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 737 / сут.
- Стало известно о стратегии «технологического острова» в России
- Россия применила на Украине четыре Су-57
- В США разбился военный самолет с ядерными материалами
- СМИ: Сбербанк приостановил расчеты в юанях
- Солнцев стал замглавой правительства ДНР
- США пригрозили решительным ответом в случае ядерных испытаний КНДР
- Предложено увеличить пошлину на услуги связи в 130 раз
- Экс-чиновник Минэка получил срок за растрату 140 млн рублей
- Среди инструкторов НАТО на Украине оказались сотрудники Международного комитета Красного Креста
- В России продолжает дешеветь бензин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru