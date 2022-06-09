В США разбился военный самолет с ядерными материалами

В американской Калифорнии упал самолет ВВС США, сообщает телеканал 8newsnow.

Спасатели обнаружили останки погибших людей на месте крушения Boeing в Китае

По предварительным данным, на его борту были ядерные материалы. В результате крушения погибли четыре человека, которые находились на борту воздушного судна. Еще одного члена экипажа ищут.

Самолет разбился недалеко от города Гламис. О каких именно ядерных материалах идет речь — не уточнятся.

Ранее в Запорожской области разбился самолет Ан-26. Крушение произошло из-за тумана и низкой высоты полета.

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