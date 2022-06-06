СМИ: Суд Шри-Ланки снял запрет на вылет самолёта «Аэрофлота»

Суд Шри-Ланки приостановил действие запрета, в силу которого самолёт Airbus A330 авиакомпании «Аэрофлот» не мог вылететь из Коломбо, сообщает местный информационный портал News First.

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По данным издания, действие соответствующего приказа было приостановлено после рассмотрения в Высоком коммерческом суде Коломбо ходатайства генерального прокурора.

Ранее Высокий коммерческий суд Коломбо запретил самолёту «Аэрофлота» SU289 вылететь из Шри-Ланки. В пресс-службе «Аэрофлота» подтвердили арест самолёта компании в Шри-Ланке. После этого российская авиакомпания приостановила коммерческие рейсы в Коломбо в связи с неблагонадёжностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полётов, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:Запрет ПолётовСамолётАэрофлотШри-Ланка
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