СМИ: Суд Шри-Ланки снял запрет на вылет самолёта «Аэрофлота»
Суд Шри-Ланки приостановил действие запрета, в силу которого самолёт Airbus A330 авиакомпании «Аэрофлот» не мог вылететь из Коломбо, сообщает местный информационный портал News First.
По данным издания, действие соответствующего приказа было приостановлено после рассмотрения в Высоком коммерческом суде Коломбо ходатайства генерального прокурора.
Ранее Высокий коммерческий суд Коломбо запретил самолёту «Аэрофлота» SU289 вылететь из Шри-Ланки. В пресс-службе «Аэрофлота» подтвердили арест самолёта компании в Шри-Ланке. После этого российская авиакомпания приостановила коммерческие рейсы в Коломбо в связи с неблагонадёжностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полётов, сообщает RT.
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