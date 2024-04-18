При падении обломков дрона в Ростовской области пострадал человек

Один человек пострадал при падении обломков беспилотника в Каменске-Шахтинском Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в Telegram-канале.

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Ранее губернатор заявил о трех сбитых в районе города БПЛА, напоминает телеканал «360».

Голубев отметил, что при падении обломков дрона в Каменске было повреждено остекление на здании промышленного назначения.

«Легкие ранения в виде порезов получил сотрудник предприятия, ему оказана первая помощь», — написал губернатор, уточнив, что пострадавший отказался от госпитализации.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПострадавшиеБеспилотникиРостовская Область

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