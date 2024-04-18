При падении обломков дрона в Ростовской области пострадал человек
18 апреля 202408:59
Один человек пострадал при падении обломков беспилотника в Каменске-Шахтинском Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в Telegram-канале.
Ранее губернатор заявил о трех сбитых в районе города БПЛА, напоминает телеканал «360».
Голубев отметил, что при падении обломков дрона в Каменске было повреждено остекление на здании промышленного назначения.
«Легкие ранения в виде порезов получил сотрудник предприятия, ему оказана первая помощь», — написал губернатор, уточнив, что пострадавший отказался от госпитализации.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru