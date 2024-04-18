Над тремя регионами России сбили 20 дронов и пять малоразмерных воздушных шаров
Российские военные уничтожили ракеты, реактивные снаряды, беспилотники и малоразмерные воздушные шары над территориями трех регионов. Об этом сообщает Минобороны.
Как указали в ведомстве, ночью 18 апреля были пресечены попытки Киева ударить по объектам в России оперативно-тактическими ракетами «Точка-У», реактивной системой залпового огня RM-70 «Вампир», дронами самолетного типа и МВШ.
«Дежурными средствами ПВО две оперативно-тактические ракеты, девятнадцать реактивных снарядов, шестнадцать БПЛА и два малоразмерных воздушных шара были уничтожены над территорией Белгородской области, три БПЛА были уничтожены над территорией Ростовской области», — заявили в Минобороны.
Кроме того, один беспилотник и три малоразмерных шара сбили над Воронежской областью, отмечает РЕН ТВ.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков отчитался об уничтожении 21 воздушной цели на подлете к Белгороду, при этом губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что над регионом сбили три беспилотника, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru