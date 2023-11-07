Число жертв обстрела Донецка увеличилось до 20
Жертвами обстрела столицы Донецкой республики со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали 20 человек, сообщается в Telegram-канале Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
По предварительным данным, по состоянию на 20:30 погибли 20 человек. Цифра может быть неокончательной.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что 7 ноября ВСУ провели одну из крупнейших атак на город за последнее время. Он уточнил, что по противник ударил по центру Донецка из реактивных систем залпового огня HIMARS.
За последние сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР 55 раз. Выпущено 168 боеприпасов.
В конце октября украинские войска нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка. В результате обстрела один человек погиб, трое пострадали, передает «Радиоточка НСН».
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