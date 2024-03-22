При обстреле Донецка погибла женщина
22 марта 202401:39
В Донецке произошла атака украинского беспилотника, сообщает РИА Новости.
В результате налета погибла женщина. БПЛА сбросил взрывоопасный предмет. Пассажирка автомобиля 1994 года рождения скончалась.
Ранее украинский БПЛА сбили над Белгородской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru