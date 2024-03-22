При обстреле Донецка погибла женщина

В Донецке произошла атака украинского беспилотника, сообщает РИА Новости.

СМИ: ВС РФ поразили завод по производству беспилотников в Харькове

В результате налета погибла женщина. БПЛА сбросил взрывоопасный предмет. Пассажирка автомобиля 1994 года рождения скончалась.

Ранее украинский БПЛА сбили над Белгородской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ВСУДонецкБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры