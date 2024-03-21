Очередной украинский БПЛА сбили над Белгородской областью
Российские средства ПВО в очередной раз предотвратили попытку украинских войск атаковать объекты на территории Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что инцидент произошёл над территорией Белгородской области около 17:40 мск 21 марта.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен» - заключили в ведомстве.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате украинских обстрелов за неделю в регионе погибли 16 человек и пострадали ещё 98, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru