Очередной украинский БПЛА сбили над Белгородской областью

Российские средства ПВО в очередной раз предотвратили попытку украинских войск атаковать объекты на территории Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Десять снарядов РСЗО «Вампир» уничтожили над Белгородской областью

В сообщении говорится, что инцидент произошёл над территорией Белгородской области около 17:40 мск 21 марта.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен» - заключили в ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате украинских обстрелов за неделю в регионе погибли 16 человек и пострадали ещё 98, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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