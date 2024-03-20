СМИ: ВС РФ поразили завод по производству беспилотников в Харькове
Вооруженные силы России нанесли удар по заводу по производству беспилотников в Харькове, пишет РИА Новости со ссылкой на члена николаевского подполья.
По его словам, в результате удара по заводу много погибших из числа личного состава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Также ликвидированы солдаты, участвовавшие в нападении на границу с Белгородской областью.
«Производство находилось в цеху завода, который ранее был разделен: сейчас это и электроаппаратуры завод, и бронетанковый завод под номером 115», - сказал представитель николаевского подполья.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что вооруженные силы страны не смогут защитить Харьков, если не отодвинут российские войска, передает «Радиоточка НСН».
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