При атаке ВСУ в Керчи повреждены два парома
30 мая 202403:29
В Керчи от падения обломков ракет, сбитых при отражении атаки ВСУ, два парома получили повреждения, сообщил в Telegram советник главы Крыма Олег Крючков.
По его словам, речь идет об автомобильном и железнодорожном паромах. Погибших среди моряков и гражданских нет.
После оценки повреждений работу паромной переправы возобновят.
Ранее стало известно, что Киев планирует уничтожить Крымский мост и просит у Запада ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru