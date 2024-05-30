При атаке ВСУ в Керчи повреждены два парома

По его словам, речь идет об автомобильном и железнодорожном паромах. Погибших среди моряков и гражданских нет.

После оценки повреждений работу паромной переправы возобновят.

Ранее стало известно, что Киев планирует уничтожить Крымский мост и просит у Запада ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

