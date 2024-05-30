При атаке ВСУ в Керчи повреждены два парома

В Керчи от падения обломков ракет, сбитых при отражении атаки ВСУ, два парома получили повреждения, сообщил в Telegram советник главы Крыма Олег Крючков.

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По его словам, речь идет об автомобильном и железнодорожном паромах. Погибших среди моряков и гражданских нет.

После оценки повреждений работу паромной переправы возобновят.

Ранее стало известно, что Киев планирует уничтожить Крымский мост и просит у Запада ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мальгавко
ТЕГИ:АтакаВСУКерчь

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