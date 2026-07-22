При атаке ВСУ на Ялту пострадали 17 человек

Украинские военные минувшей ночью атаковали Ялту. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.

На Ставрополье пять человек обратились к медикам после атаки БПЛА

«Один из беспилотников ударил в многоэтажный жилой дом. Ранены 13 человек», - указал он.

По словам советника, шесть человек госпитализировали.

Позднее Крючков уточнил, что в ходе атаки пострадали 17 человек.

Ранее в Краснодаре четырех пострадавших госпитализировали после атаки БПЛА на логистический центр, еще шестерым оказали помощь амбулаторно.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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