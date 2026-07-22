При атаке ВСУ на Ялту пострадали 17 человек
22 июля 202612:56
Юлия Савченко
Украинские военные минувшей ночью атаковали Ялту. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.
«Один из беспилотников ударил в многоэтажный жилой дом. Ранены 13 человек», - указал он.
По словам советника, шесть человек госпитализировали.
Позднее Крючков уточнил, что в ходе атаки пострадали 17 человек.
Ранее в Краснодаре четырех пострадавших госпитализировали после атаки БПЛА на логистический центр, еще шестерым оказали помощь амбулаторно.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Госдума приняла законы об ограничениях для скрывающихся релокантов
- Лес рубят — дела заводят: Депутаты встрепенулись из-за сплошных рубок на Байкале
- Путин: Федеральный бюджет РФ в июне был исполнен с профицитом
- Путин: ВВП России за первые пять месяцев 2026 года вырос на 0,2%
- Забастовки не помогут: Как армянским рыбакам угодить Россельхознадзору
- ЦБ против: Как недвижимость утратила статус инвестиционного инструмента
- Аналитик Кабаков предрек ослабление рубля во втором полугодии
- Россиянам рассказали, куда вкладывать деньги в 2026 году
- Песков: Cмена главкома ВСУ ничего не изменит на фронтах
- Песков: Санкционного предела ЕС не существует