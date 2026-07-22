Песков: Cмена главкома ВСУ ничего не изменит на фронтах

Смена главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) вряд ли приведёт к каким-то изменениям на фронте. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, перестановки в военном руководстве Украины лишь «потряхивают изнутри киевский режим».

«При этом наши вооружённые силы продолжают в рамках специальной военной операции наступательные действия по всей ширине фронта», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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