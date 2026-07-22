Песков: Cмена главкома ВСУ ничего не изменит на фронтах
Смена главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) вряд ли приведёт к каким-то изменениям на фронте. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, перестановки в военном руководстве Украины лишь «потряхивают изнутри киевский режим».
«При этом наши вооружённые силы продолжают в рамках специальной военной операции наступательные действия по всей ширине фронта», - заключил представитель Кремля.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Лес рубят — дела заводят: Депутаты встрепенулись из-за сплошных рубок на Байкале
- Путин: Федеральный бюджет РФ в июне был исполнен с профицитом
- Путин: ВВП России за первые пять месяцев 2026 года вырос на 0,2%
- Забастовки не помогут: Как армянским рыбакам угодить Россельхознадзору
- ЦБ против: Как недвижимость утратила статус инвестиционного инструмента
- Аналитик Кабаков предрек ослабление рубля во втором полугодии
- Россиянам рассказали, куда вкладывать деньги в 2026 году
- Песков: Cмена главкома ВСУ ничего не изменит на фронтах
- Песков: Санкционного предела ЕС не существует
- При атаке ВСУ на Ялту пострадали 17 человек