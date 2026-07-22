На Ставрополье пять человек обратились к медикам после атаки БПЛА

Пять человек обратились за медицинской помощью после пожара из-за атаки беспилотников на складской комплекс в Невинномысске Ставропольского края. Об этом заявил глава региона Владимир Владимиров.

Как отметил губернатор, на окраине Невинномысска после атаки дронов произошло возгорание на территории складского комплекса, пишет 360.ru.

«По состоянию на 05.50 всего к медикам обратилось пять человек», — написал Владимиров в мессенджере «Макс».

Помощь пострадавшим оказали амбулаторно, госпитализация им не понадобилась.

Ранее в городе Сватово в Луганской Народной Республике украинский БПЛА залетел в окно жилого дома, пострадали 4 человека.

