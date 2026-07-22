Песков: Санкционного предела ЕС не существует

Санкционного предела Евросоюза не существует, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет RT.

Представитель Кремля усомнился в том, что можно говорить о достижении предела в части ограничений.

«Его не существует, так же как и не существует предела у безумия», — указал Песков.

Ранее СМИ сообщили, что переговоры по 21-му пакету санкций ЕС против России зашли в тупик на фоне несогласия Греции на ограничения для компаний, поставляющих российский сжиженный природный газ в третьи страны. Брюссель якобы обсуждает 24-месячный переходный период перед введением рестрикций, отказ от этой меры либо отзыв всего санкционного пакета.

