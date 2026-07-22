Песков: Санкционного предела ЕС не существует
Санкционного предела Евросоюза не существует, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет RT.
Представитель Кремля усомнился в том, что можно говорить о достижении предела в части ограничений.
«Его не существует, так же как и не существует предела у безумия», — указал Песков.
Ранее СМИ сообщили, что переговоры по 21-му пакету санкций ЕС против России зашли в тупик на фоне несогласия Греции на ограничения для компаний, поставляющих российский сжиженный природный газ в третьи страны. Брюссель якобы обсуждает 24-месячный переходный период перед введением рестрикций, отказ от этой меры либо отзыв всего санкционного пакета.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Госдума приняла законы об ограничениях для скрывающихся релокантов
- Лес рубят — дела заводят: Депутаты встрепенулись из-за сплошных рубок на Байкале
- Путин: Федеральный бюджет РФ в июне был исполнен с профицитом
- Путин: ВВП России за первые пять месяцев 2026 года вырос на 0,2%
- Забастовки не помогут: Как армянским рыбакам угодить Россельхознадзору
- ЦБ против: Как недвижимость утратила статус инвестиционного инструмента
- Аналитик Кабаков предрек ослабление рубля во втором полугодии
- Россиянам рассказали, куда вкладывать деньги в 2026 году
- Песков: Cмена главкома ВСУ ничего не изменит на фронтах
- Песков: Санкционного предела ЕС не существует