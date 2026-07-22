В Краснодаре госпитализированы четверо пострадавших при атаке на логистический центр

Ранее стало известно, что в Краснодаре загорелся складской комплекс. Как уточнила глава компании Wildberries Татьяна Ким, в кубанской столице был атакован логистический центр маркетплейса. К ликвидации возгорания привлекли 105 человек и более 37 единиц техники, планируется задействовать вертолет, пишет Ura.ru.

«По оперативным данным, в больницы Краснодара госпитализированы 4 пострадавших», — сообщил Кузнецов.

Состояние трех человек оценивается как тяжелое.

Кроме того, Кузнецов рассказал, что еще шесть пострадавших получили медпомощь амбулаторно.

