В Ульяновской области из-за атаки БПЛА пострадал один человек

Один человек пострадал в результате атаки украинских беспилотников в Ульяновской области. Об этом сообщил глава региона Алексей Русских.

В Уфе дрон попал в жилой дом, пострадал один человек

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над областью 11 БПЛА. Атаку отражали в Новоспасском районе, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

«К сожалению, есть пострадавший. Молодой мужчина получил ранение головы. Состояние тяжелое», - написал губернатор на платформе «Макс».

Пострадавшему оказывают необходимую помощь.

Ранее в Брянской области один человек погиб, четверо получили ранения при атаках беспилотников ВСУ, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПострадавшиеБеспилотникиУльяновская Область

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