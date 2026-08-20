В Ульяновской области из-за атаки БПЛА пострадал один человек
Один человек пострадал в результате атаки украинских беспилотников в Ульяновской области. Об этом сообщил глава региона Алексей Русских.
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над областью 11 БПЛА. Атаку отражали в Новоспасском районе, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.
«К сожалению, есть пострадавший. Молодой мужчина получил ранение головы. Состояние тяжелое», - написал губернатор на платформе «Макс».
Пострадавшему оказывают необходимую помощь.
Ранее в Брянской области один человек погиб, четверо получили ранения при атаках беспилотников ВСУ, пишет 360.ru.
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