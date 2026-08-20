В Ульяновской области из-за атаки БПЛА пострадал один человек

Средства ПВО за ночь сбили над регионами России 726 украинских БПЛА Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины Родителям напомнили о требованиях к внешнему виду школьников Пять медведей ликвидировали в Республике Алтай после того, как медведь убил женщину В горах Швейцарии найдены тела альпинистов, погибших 34 года назад