Россияне Рублев и Хачанов вышли в третий круг «Мастерса» в Цинциннати
Российские спортсмены Андрей Рублев и Карен Хачанов вышли в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в американском Цинциннати.
Во втором круге Рублев обыграл представителя США Лернера Тьена со счетом 7:6 (7:4), 6:3. На следующем этапе российский теннисист сыграет с победителем матча между австралийцем Алексеем Попыриным и испанцем Мартином Ландалусе.
В свою очередь, Карен Хачанов во втором круге турнира одержал победу над французом Валентином Ройе. Россиянин выиграл матч со счетом 6:4, 7:6 (8:6). В третьем круге Хачанов встретится на корте с американцем Дженсоном Бруксби.
Между тем россиянка Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати, пишет RT.
