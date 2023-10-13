Два беспилотника ВСУ перехватили над Белгородской и Брянской областями

Два украинских беспилотника самолётного типа были перехвачены над территорией Белгородской и Брянской областей, сообщает пресс-служба Минобороны РФ

Силы ПВО перехватили украинский дрон над Брянской областью

В сообщении говорится, что инцидент произошёл 13 октября около 13:15 мск.

«Дежурными средствами ПВО пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА», - указали в ведомстве.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что российская система ПВО обнаружила украинский дрон на подлете к Брянску, который был уничтожен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Белгородская областьБрянская ОбластьСпецоперацияБеспилотникиПВО

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