Два беспилотника ВСУ перехватили над Белгородской и Брянской областями
Два украинских беспилотника самолётного типа были перехвачены над территорией Белгородской и Брянской областей, сообщает пресс-служба Минобороны РФ
В сообщении говорится, что инцидент произошёл 13 октября около 13:15 мск.
«Дежурными средствами ПВО пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА», - указали в ведомстве.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что российская система ПВО обнаружила украинский дрон на подлете к Брянску, который был уничтожен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru