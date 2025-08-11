Минобороны: Ночью над Россией уничтожили 32 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России 32 украинских беспилотника самолетного типа, передает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата», - указали в ведомстве.

Уточняется, что семь дронов сбили в Белгородской области, по пять - в Брянской и Калужской, четыре - в Крыму. Еще по два БПЛА уничтожили над Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областями, Московским регионом, один беспилотник - над Тульской областью.

Накануне вечером 11 БПЛА ликвидировали в Тульской области, при атаке погибли два человека, пишет Ura.ru.

