В Нижегородской области при атаке БПЛА погиб сотрудник промпредприятия
Один человек погиб при атаке беспилотников в Нижегородской области. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.
По словам губернатора, украинские БПЛА минувшей ночью атаковали две промышленные зоны региона.
«При отражении в Арзамасском округе, к сожалению, жертв и повреждений избежать не удалось», — написал Никитин в Telegram-канале.
На месте ЧП погиб один сотрудник промышленного предприятия. Еще два человека были госпитализированы.
Ранее в аэропорту Нижнего Новгорода временно ограничили прием и выпуск самолетов в целях обеспечения безопасности бортов, пишет 360.ru.
