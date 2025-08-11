В Нижегородской области при атаке БПЛА погиб сотрудник промпредприятия

Один человек погиб при атаке беспилотников в Нижегородской области. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

По словам губернатора, украинские БПЛА минувшей ночью атаковали две промышленные зоны региона.

«При отражении в Арзамасском округе, к сожалению, жертв и повреждений избежать не удалось», — написал Никитин в Telegram-канале.

На месте ЧП погиб один сотрудник промышленного предприятия. Еще два человека были госпитализированы.

Ранее в аэропорту Нижнего Новгорода временно ограничили прием и выпуск самолетов в целях обеспечения безопасности бортов, пишет 360.ru.

